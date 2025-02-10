花王「めぐりズム」は2月8日、「めぐりズム蒸気でホットアイマスクロイヤルバニラの香り」を数量限定で発売します。■優雅なひとときを過ごせる“ロイヤルバニラの香り”のアイマスクバレンタインやホワイトデーなどイベントが多いこの時期に「めぐりズム」より、優雅なひとときを過ごせる“ロイヤルバニラの香り”のアイマスクを用意。ふわ〜っと上品な甘さを感じる香りです。心地よい蒸気が目と目もとを温かく包み込み、はり