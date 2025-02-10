台湾メディアのCTWANTは10日、香港のスシローでの客のある行為が賛否を巻き起こしていると報じた。記事によると、このほどフェイスブックの香港人グループで、日本の回転ずしチェーン・スシローの香港の店舗で撮影された写真がシェアされた。写真には、食事を終えて客が去ったカウンターの様子が写っており、30枚余りの皿が積み上げられている中、手前の皿に数十貫分はあろうかという大量のシャリ（酢飯）が乗っている。食事をした