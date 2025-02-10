「ICE STORY 3rd -Echoes of Life- TOUR」が千秋楽フィギュアスケート男子で2014年ソチ、18年平昌と五輪連覇を達成しているプロスケーター・羽生結弦さんが出演・制作総指揮するアイスストーリー第3弾「ICE STORY 3rd -Echoes of Life- TOUR」が9日、千葉・ららアリーナ東京ベイで千秋楽を迎えた。チケット完売、観客8300人の前でアンコール含め15曲を滑り切り、目に涙を浮かべるなど万感の想いがあふれた。埼玉、広島を含めた