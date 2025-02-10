１０日の債券市場で、先物中心限月３月限は続落。日米首脳会談を波乱なく通過した安心感から買いが先行したものの、日銀の追加利上げ観測などが重荷となり軟化した。 「トランプ米大統領は９日に大統領専用機で記者団に対し、鉄鋼とアルミへの関税は全ての国からの輸入に適用されると発言した」と伝えられるなか、朝方にはリスク回避目的の債券買いもあったもよう。債券先物は寄り付き直後に１４０円１７銭まで上伸する場面