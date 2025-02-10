２月９日に行なわれたポルトガルリーグの第21節で、今冬に山田楓喜が加入したナシオナウがフェレンセと敵地で対戦。２−０で勝利を収めた。前節のアロウカ戦（１−２）で途中出場し、欧州デビューを飾った山田は、この試合で初先発を果たす。しかし、気合が空回りしたわけではないだろうが、19分に１枚目のイエローカードをもらうと、51分にも競り合いの際に手が相手の顔に当たってしまい、２度目の警告で退場となってしまう