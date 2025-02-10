『Rockstar』は12億再生回数を誇るテンガロンハットにひげもじゃ、チェック柄のシャツにジーンズ、革ブーツと、カウボーイスタイルで女性と記念撮影を行っているのは、米人気歌手のポスト・マローン（29）である。「’15年にデビューシングル『White Iverson』で、白人ラッパーとしてキャリアをスタート。ネット上に公開されるとあっという間に再生100万回を突破します。’16年のファーストアルバム『Stoney』は300万枚以上売り上