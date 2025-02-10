「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午前１１時現在で、ルネサスエレクトロニクスが「売り予想数上昇」で３位となっている。 この日の東京株式市場でルネサスは５日ぶり反落。同社が６日に発表した２４年１２月期連結決算は減収・営業減益だった。あわせて開示した今第１四半期の予想もＮｏｎ－ＧＡＡＰベースで減収となる見通しを示した。ただ、この決算を受けて悪材料出尽く