2024年11月6日放送のNHK『きょうの料理』に人気料理家・土井善晴さんが登場。「土井善晴のふつうにおいしいもん」として、季節を感じてほっとする味わいの炒め物を2品紹介していました。そのひとつが、「豚まいたけ」。豚バラ肉はカリッと焼かずに、舞茸の水分で蒸すように火入れしていくんですって！普段、何気なく作る炒め物も、火入れの仕方によって異なる味わいが生まれるとのことで、興味津々。筆者も挑戦してみます！ 理