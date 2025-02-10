女優の広瀬すずが１０日、都内で行われた、サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」の新ＣＭ発表会に伊藤沙莉、オダギリジョーと出席した。１３日から放映される新ＣＭでは「ちびまる子ちゃん」の２０年後の世界を描いた「プレモル子ちゃん」シリーズを展開。広瀬は「プレミアムなまるちゃん」、伊藤は「プレミアムなたまちゃん」、オダギリは「プレミアムな花輪クン」を演じた。３人は、新ＣＭでも着こなしたシックな衣装で登