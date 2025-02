ファミリーマートから、ファミチキ史上、最大量※かつ最濃厚のチェダーチーズを使用した「濃厚チーズ in ファミ手キ」230円(税込248円)、カリッとクリーミ〜な「クリームチーズソース in クリスピーチキン」184円(税込198円)が登場!2025年2月11日(火)から全国のファミリーマート約16,200店にて数量限定で発売されます。 ファミリーマート「濃厚チーズ in ファミチキ」「クリームチーズソース in クリスピーチキン」