ファミリーマートから、ファミチキ史上、最大量※かつ最濃厚のチェダーチーズを使用した「濃厚チーズ in ファミ手キ」230円（税込248円）、カリッとクリーミ〜な「クリームチーズソース in クリスピーチキン」184円（税込198円）が登場！2025年2月11日（火）から全国のファミリーマート約16,200店にて数量限定で発売されます。 ファミリーマート「濃厚チーズ in ファミチキ」「クリームチーズソース in クリスピーチキン」&#1