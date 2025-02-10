2月14日より公開される劇場版『トリリオンゲーム』の公式SNSにて、目黒蓮（Snow Man）のオフショットが公開された。 【画像＆動画】スーツ姿で休憩する目黒蓮（全3枚）／スーツをワイルドに着こなした目黒蓮の立ち姿＆アクションシーン（全3枚）／劇場版『トリリオンゲーム』予告映像 本作は世界一のワガママ男・ハル（目黒）と気弱なパソコンオタク・ガク（佐野勇斗／M!LK）のサクセススト&#1254