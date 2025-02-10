記者会見する林官房長官＝10日午前、首相官邸林芳正官房長官は10日の記者会見で、日本製鉄による米鉄鋼大手USスチール買収計画を巡り、日鉄が「これまでとは全く異なる大胆な提案を検討していると承知している」と語った。日米が互いに利益を得られる内容になるとの見通しも示した。トランプ米大統領がUSスチール株の過半を日鉄は保有しないと発言したことについては「個別の企業の経営判断で、政府の立場からはコメントを差し