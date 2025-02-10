【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「愛してるよBESTY！」（BE:FIRST・SOTA） BE:FIRSTが初のドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』を開催。本稿ではそのオフィシャルレポートを掲載する。 1月9日、東京ドーム公演2デイズの2日目。巨大なLEDビジョンには宇宙船の中で宇宙服に身を包み、次々と目を覚ますSOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEOの7人の姿が映った。BE: