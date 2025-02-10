【ブンデスリーガ】フライブルク 1−0 ハイデンハイム（日本時間2月8日／ヨーロッパ・パルク・シュタディオン）【映像】堂安律がブチギレた瞬間厳しいチェックに合うフライブルクの堂安律がラフプレーに見舞われた。日本代表MFが前を向いてドリブルを仕掛けた場面で、対応した相手MFの肘が顔面付近に直撃。危険なプレーに頑丈な堂安も思わず声を荒げた。日本時間2月8日に堂安が所属するフライブルクはハイデンハイムと対戦。スコア