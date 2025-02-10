【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■特別版表紙は、なにわ男子・道枝駿佑。撮影は“Photo Boy”ことSnow Man向井康二！ 2月19日発売の『non-no』4月号特別版表紙の通常版表紙に、ノンノ専属モデルである、乃木坂46の遠藤さくらと井上和が登場する。 2024年4月からノンノ専属モデルになった井上和は、今回が『non-no』での初の表紙撮影。さらに今回タッグを組むのが、常々憧れの先輩として名前を挙げている遠藤さくらとい