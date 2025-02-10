日常時も非常時も活用できる、日本初の“フェーズフリー”の町役場として、2023年に完成した北海道・小清水町の新庁舎「ワタシノ」を取材した。非常時にはダンススタジオがけが人などの受け入れスペースとなり、カフェスペースが炊き出しの現場に様変わり。共助が地域の絆を強め、有事の備えにもつながると専門家は評価する。にぎわいを生み出し共助を育む町役場の新拠点有事の際には町の人が集まる防災拠点に。女性たちがレッスン