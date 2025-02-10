【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■通常版表紙は、乃木坂46遠藤さくら＆井上和！ なにわ男子・道枝駿佑が、2月19日発売の『non-no』4月号特別版表紙を飾る。 2回目の『non-no』ソロ表紙を飾る道枝駿佑。今回は、表紙・特集内写真・とじ込み付録の厚紙ピンナップの写真すべてを、所属事務所のオーディション時から道枝を見守っている先輩であるSnow Manの向井康二が撮影。向井はフォトグラファーネー