10日、林官房長官は、アメリカのトランプ大統領がアメリカ鉄鋼大手USスチールの買収計画をめぐり「日本製鉄は株式の過半数を取得しない」と述べた件を受けて「日本製鉄は日米がウィンウィンになれるような大胆な提案を検討している」と述べた。林官房長官は「個別の企業の経営判断にかかる質問なので、政府の立場からはコメントすることは差し控えたい」とした上で「日本製鉄は本件を単なる買収と見ているのではなく、大胆な投