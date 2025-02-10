ビーピー・カストロール [東証Ｓ] が2月10日昼(12:00)に決算を発表。24年12月期の経常利益(非連結)は前の期比20.9％増の14.1億円になり、25年12月期も前期比11.2％増の15.7億円に伸びる見通しとなった。5期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の44円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の経常利益は前年同期比35.0％増の3.8億円に拡大し、