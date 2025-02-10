サッポロビールは、「ヱビスビール 荒木飛呂彦描き下ろしデザイン缶」を、2025年2月12日から数量限定で発売する。美人画ポスターを現代的にアップデート130年を超える歴史を持つ「ヱビス」と漫画家の荒木飛呂彦さんがコラボレーション。パッケージには明治時代から展開していた「ヱビスビール」の美人画ポスターを、荒木さんが現代的にアップデートして描き下ろしたイラストをあしらう。なお、本コラボレーションに合わせ、6缶パッ