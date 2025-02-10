10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比90円安の3万8750円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値3万8746.96円に対しては3.04円高。出来高は3万733枚となっている。 TOPIX先物期近は2730.5ポイントと前日比9.5ポイント安、現物終値比0.68ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38750