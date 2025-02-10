10日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝152円12銭前後と、前週末午後5時時点に比べ30銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝156円63銭前後と1円08銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース