HANA BMSGとちゃんみなが手がけたオーディション「No No Girls」から生まれた7人組HANAの、オーディションを振り返るドキュメンタリー『No No Girls THE MEMORY』が、2025年2月23日正午よりHuluで独占配信される。アーティスト兼プロデューサーとして活躍するSKY-HIがCEOを務め、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント&レーベル・BMSGが、ラッパー&シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎えて開