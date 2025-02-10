9日、広島県福山市の立体駐車場で点検作業をしていた51歳の男性作業員が、昇降機のおもりに挟まれ死亡しました。事故があったのは、福山市元町の立体駐車場です。警察によると、9日午後6時半ごろ、立体駐車場の中で点検作業をしていた男性作業員が、昇降機のパレットを動かすおもりと地上面に挟まれました。 この事故で、福山市の会社役員山本俊之さん・51歳が死亡しました。当時、立体駐車場ではパレットが動かない不具合が発