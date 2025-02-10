北海道内の公立高校では、３月の一般入試に先駆けて推薦入学試験がはじまり、受験生が試験に臨んでいます。市立札幌藻岩高校では７２人の推薦枠に１３１人が出願し、受験生は１０日朝、作文の試験に臨みました。２０２５年の推薦入学試験は、全日制・定時制合わせて道内１５４の公立高校で実施されていて、８９５６人の推薦枠に対して出願者数は７６９０人となっています。推薦入試の倍率は、全日制が０．８６倍・定時制が０．７７