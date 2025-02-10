俳優の水崎綾女さんが去年の年末に再婚していたことを9日、歌手の小柳ルミ子さんがブログで明かしました。水崎さんの事務所もTBSの取材に対して再婚の事実を認めています。 【写真を見る】【小柳ルミ子】「入籍しました」「私じゃないよーだ」女優の水崎綾女さんの再婚を明かす小柳ルミ子さんは8日「入籍しました」とのタイトルでブログを更新。入籍した人物については「私じゃないよーだ！！皆分かってるか〜」と綴った上