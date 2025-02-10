福島市の県道で、10日朝に雪崩が起き、温泉旅館2軒にいた宿泊客など約160人が孤立しましたが、先ほど解消しました。午前4時ごろ、福島市土湯温泉町の県道で雪崩の発生が確認され、約5.6kmの区間が通行止めになりました。この雪崩の影響で、通行止めの区間にある2軒の旅館にいた宿泊客と従業員合わせて約160人が孤立しました。電気やガス、水道などは使用できる状況で、人的被害は確認されていません。孤立した宿の従業員：だいたい