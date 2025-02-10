寒い日の外出や外での作業などがある場合、重ね着をすると動きにくくなる上に、着ぶくれして見た目もあまり良くないですよね。スタイリッシュな見た目をキープしつつ防寒対策をしたいのなら、着るだけで暖かい防寒アイテムはいかがでしょう。学術研究から生まれたブランド・KnitWarmから、薄くて動きやすいまるで背中に着るこたつのような次世代の防寒アイテム「ハーネスウォーマー」（1万6125円〜 2月6日現在）がMakuakeにて先行