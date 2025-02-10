度会がインスタでインフルエンサーのなっちーさんとの交際を明かしたDeNAの2023年ドラフト1位、度会隆輝外野手が10日、自身のインスタグラムを更新し、“橋本環奈似”のインフルエンサーのなっちーさんとの交際を公表した。SNSでは「彼女さんとお幸せに」「爽やかカップルで素敵」と祝福の声が寄せられた。度会はこの日、インスタグラムのストーリーズ機能で2ショットを公開。「沢山の質問があったので答えさせていただきます