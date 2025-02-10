オダギリジョー（48）が10日、都内で行われたサントリーの「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会に出席した。昔の自分に伝えたいことをトークした際は「『意外と遅刻しないよ』と言いたい」と語り「最近はアラームが鳴る前に起きてしまうくらい。今日も早く目が覚めちゃいましたし『意外と思うほど寝れないよ』といってあげたいです。驚くと思います」と語った。この日のイベントは商品リニューアルに合わせ、PRする「メッセンジャ