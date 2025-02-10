Upsolar Japanは、2月19日(水)〜21日(金)に東京ビッグサイトで開催される「PV EXPO【春】〜第20回 [国際] 太陽光発電展〜」へ出展します。 Upsolar Japan「UP-Stand」  Upsolar Japanは、2月19日(水)〜21日(金)に東京ビッグサイトで開催される「PV EXPO【春】〜第20回 [国際] 太陽光発電展〜」へ出展。展示会では、陸屋根用軽量アンカーレス架台【UP-Base NEO】の実製品展示を中心に、先日、販売開始発表を行ったば