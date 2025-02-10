ファミリーマートは、新商品「濃厚チーズinファミチキ」230円（税込248円）と「クリームチーズソースinクリスピーチキン」184円（税込198円）を、あす11日（火）から全国の店舗で数量限定で発売する。【写真】たっぷりのクリームチーズソースがとろけ出すクリスピーチキン「ファミチキ」は昨年12月に累計販売数23億食を超え、ファミリーマート全商品の中で売り上げ数量1位の商品となっている。2021年には「チーズインファミチ