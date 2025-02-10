新しい未来のテレビ「ABEMA」のオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の新シリーズ『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』の第4話が、3日午後10時より放送された。元モーニング娘。でタレントの辻希美（37）＆俳優の杉浦太陽（43）の長女・希空（のあ・17）の参加で話題となっている今作だが、10日の最終話を前に、改めて振り返る。※以下ネタバレあり。【番組カット】ピュアな心から…突然