石川県内は冬型の気圧配置は次第に緩みますが、11日まで雪の降りやすい状態が続く見込みです。大雪による交通障害などに注意が必要です。 10日の石川県内は、冬型の気圧配置は次第に緩むものの、気圧の谷や寒気の影響を受け、雪時々曇りの天気となっています。 午前11時の積雪は七尾で43センチ、珠洲で34センチ、金沢で27センチなどとなっています。雪かきする住民は：「大変です。手伝ってほしいくらいです。水含みすぎてめ