常光円満寺の境内にて、炎の祭典『吹田の火祭』と呼ばれる伝統行事、柴燈大護摩法要を2025年2月11日(火・祝)に開催します。 常光円満寺『吹田の火祭』 【「柴燈大護摩法要」概要】開催日時： 2025年2月11日(火・祝)開催場所： 常光円満寺(大阪府吹田市元町28-13)アクセス： JR吹田駅 徒歩5分阪急吹田駅 徒歩5分駐車場： 当日はありません(通常は25台)定員： なし参加費： なしお申込