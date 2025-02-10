【「龍が如く 8 外伝 Pirates in Hawaii」Steam ダウンロードカード購入プレゼントキャンペーン】 開催期間：2月10日～3月2日 セガは、「龍が如く 8 外伝 Pirates in Hawaii」Steam ダウンロードカード購入プレゼントキャンペーンを全国のセブン‐イレブン店舗にて2月10日より3月2日まで開催する。 本キャンペーンは、期間中