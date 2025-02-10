7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が、19日発売の『non-no』（集英社）4月号特別版でソロ表紙を飾る。道枝が『non-no』の表紙を単独で飾るのは2回目。今回の撮影は、所属事務所のオーディション時から道枝を見守ってきたSnow Manの向井康二が担当。フォトグラファーネーム“Photo Boy”として撮影を行い、先輩・後輩の特別なセッションが実現した。【通常版表紙】春らしい花柄コーデで登場する井上和＆遠藤さくら撮影は天候