俳優の今田美桜が主演を務める、2025年度前期の連続テレビ小説『あんぱん』（3月31日スタート月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の主題歌がRADWIMPSの新曲「賜物」となることが発表された。メンバーの野田洋次郎と、主演の今田らがコメントを寄せた。【写真】無邪気な笑顔がかわいい！おさげ髪で主人公を演じる今田美桜中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続