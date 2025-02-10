3月1日から運用が始まる一般車用の駐車場 JR岡山駅の東口広場では路面電車の乗り入れ事業に伴い、一般車とタクシーゾーンの入れ替え工事が進んでいて、3月1日から一般車向けの駐車場の運用が始まります。 岡山市が進めている路面電車の乗り入れ事業は、現在100mほど離れている停留場を岡山駅前に移すもので、全ての工事が完了するのは2027年の3月です。 市はこれまでタクシー乗り場と一般車が使って