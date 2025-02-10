福岡県粕屋町で、高校生2人が飲酒運転の車にはねられ死亡した事故から14年となるのに合わせ、10日朝にかけて特別取締りが行われました。■警察官「運転手さん、機械の白いところに息をふーっと、ピッと音が鳴るまでしてもらっていいですか。」飲酒運転の特別取締りは警察官およそ400人を動員し、県内の繁華街や主要な幹線道路など27か所で9日夜から10日朝にかけて行われました。2011年2月9日、高校生2人が飲酒運転の車にはね