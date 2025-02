ポーランドで発掘された約1万8000年前の人骨の研究により、当時のヨーロッパ人は社会的なカニバリズムの習慣を持っており、特に栄養価の高い脳みそを好んで食べていたことがわかりました。New insights of cultural cannibalism amongst Magdalenian groups at Maszycka Cave, Poland | Scientific Reportshttps://www.nature.com/articles/s41598-025-86093-wAncient Europeans ate the brains of their dead enemies 18,000 year