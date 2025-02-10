Netflixが新ドラマ『ゆっくり強烈に』（仮題）の制作を確定するとともに、出演者のラインナップを公開した。【写真】『コーヒープリンス1号店』コン・ユら出演陣13年ぶりに集合『ゆっくり強烈に』は野望と暴力に満ちた1960〜80年代の韓国の芸能界を舞台に、持っているものはないが成功を夢見て全身全霊を捧げた人たちの成長を描いたNetflixシリーズだ。多くの人々に時には涙を、時には笑いと共感を与えたドラマ『私たちのブルース