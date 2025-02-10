2·î8Æü¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥å¡¼¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿Èù¾Ð¤ßSHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«ÂçÍ§¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤ÈºÇ¹â¤Î¥ª¥Ð¥Ï¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥Á¥å¡¼¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤ä¡¢¼Ò°÷¾Ú¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥ª¥ÕSHOT¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª´é¥¢¥Ã¥×¤Ï¼ûÍ×¤·¤«