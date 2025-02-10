2月9日午後、高知県土佐市の市道脇の側溝で高齢の女性が倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。事故があったのは土佐市蓮池の市道脇の側溝で、警察によりますと9日午後2時半頃、通りかかった人から「おばあさんが水路に自転車と沈んでいる」と110番通報がありました。駆けつけた警察が確認したところ、近くに住む無職・岡林有爲子さん(83歳)がうつぶせの状態で倒れていて、近くの病院に運ばれました