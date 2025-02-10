林官房長官は10日午前の記者会見で、石破首相が日米首脳会談に際してトランプ米大統領へ贈った「金の兜」について、「家族を大事にするトランプ氏に対し、とりわけご令孫の健やかなご成長に対する願いを込めて贈呈した」と明らかにした。林長官によると、石破首相がトランプ氏に贈呈した品は「五月人形である兜飾りと、日本の伝統工芸品の九谷焼の花瓶」で、購入金額については、「相手方との関係もあり差し控えたい」と述べるにと