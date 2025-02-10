中国政府はトランプ政権が発表した追加関税への対抗措置として、アメリカから輸入する石炭や一部の乗用車などへの追加関税を10日から実施します。中国政府はアメリカへの対抗措置として、石炭とLNG＝液化天然ガスに15％、原油や農業機械、排気量の大きな自動車やピックアップトラックに10％の追加関税を10日から課すと発表しています。対象品目の輸入額は140億ドル規模で、輸入総額の8.5％となっていて、JETRO＝日本貿易振興