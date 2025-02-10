持ち帰りすし店「小僧寿し」は2月10日から、「BIG SALE『超キング』フェア」を開催する。小僧寿し 「BIG SALE『超キング』フェア」【関連記事】小僧寿し『早春の大感謝祭』開催、「大感謝桶盛40貫」(2399円)など販売、手巻寿し3種が105円になるセールも、2月8日から2月14日までの期間限定で、祝日の2月11日も開催する。「BIG SALE『超キング』フェア」は、“最大級のボリューム商品”を販売する企画。前回開催時も好評だったという