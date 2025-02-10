DeNA度会隆輝外野手（22）が交際宣言したお相手のインフルエンサーなっちーが10日、インスタグラムのストーリーズを更新。度会に続き、なっちーも交際を報告した。2ショット写真とともに「度会さんのSNSでも発表がありましたが横浜DeNAベイスターズの渡会選手とお付き合いさせていただいております。」と報告。続けて「彼の仕事に対する熱い思いを応援し、支えながら私自身も頑張っていけたらと思っております。温かく見守って