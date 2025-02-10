岸田文雄前総理の演説会場に爆発物が投げ込まれた事件の裁判で、殺人未遂などの罪に問われている男に対し検察は懲役１５年を求刑しました。被告の男は落ち着いた様子で検察側の求刑を聞いていました。起訴状によりますと、兵庫県川西市の無職・木村隆二被告（２５）はおととし４月、和歌山市の漁港に選挙の応援で訪れていた岸田前総理らに向かって、手製の爆発物を投げ込んだとして殺人未遂など５つの罪に罪に問われています。