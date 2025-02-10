北海道で開かれているスキーインターハイで、8日、9日の土日、県勢が次々と優勝を果たしました。今年のスキーインターハイの県勢初の優勝は、秋田北鷹2年の中嶋彩惠選手です。8日に行われたクロスカントリーの女子5キロフリーで、2位と2.1秒差で頂点に立ちました。9日は、ノルディックコンバインド男子で、鹿角の2年・遠田廣斗選手と、3年・工藤琉翔選手が、ワンツーフィニッシュを果た